صور.. عبد المحسن سلامة: الإعلام حلقة وسيطة شديدة الأهمية فى عملية الإصلاح الإدارى

كتبت- هبة حسام تصوير- خالد كامل

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك دورا هاما ورئيسى للصحافة والإعلام فى عملية الإصلاح الإدارى للدولة، حيث يعد الإعلام حلقة وسيطة شديدة الأهمية فى تلك العملية، موضحاً أن الدور الصحفى يتمثل فى تهيئة المجتمع لهذا الإصلاح.

وأضاف سلامة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد حاليا حول الإصلاح الإدارى فى مصر "الحاضر والمستقبل" الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من الإعلاميين، أنه من الضرورة قيام الصحافة والإعلام بتهيئة المجتمع للإصلاح الإدارى الذى تنفذه الدولة حاليا، خاصة أن تطبيقه لا يزال يحتاج المزيد من الجهد، لافتا إلى أن الإصلاح الإدارى يعد حلقة هامة من حلقات الإصلاح الاقتصادى الذى يهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبيرة، مشيداً بالإرادة السياسية للرئيس فى بدء عملية الإصلاح رغم كافة المحاذير.

ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن المحك الرئيسى فى عملية الإصلاح الإدارى هو أن يلمس المواطن المصرى وجود إصلاح على أرض الوطن يستشعره عند طلبه لأى خدمة من الخدمات المقدمة له، مشيراً إلى الثقة الكاملة والإيمان التام فى الإرادة السياسية لتحقيق عملية الاصلاح.

وأضاف "رزق" خلال كلمته بالمؤتمر، أن جزءا كبيرا من عملية الإصلاح الإدارى، هو سلوك وثقافة، ودور الإعلام هو التوعية.