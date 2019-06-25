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صور.. سيدة تلد 5 توائم بعد تأخر الحمل 7 سنوات فى المحلة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:42 م
صور.. سيدة تلد 5 توائم بعد تأخر الحمل 7 سنوات فى المحلة التوائم الخمس بعد الولادة
الغربية – عادل ضرة

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شهد أحد مستشفيات محافظة الغربية وضع سيدة تبلغ من العمر 26 عاما مقيمة بإحدى قرى مركز المحلة بمحافظة الغربية، 5 أطفال توائم 2 ذكور و3 إناث، بعد تأخر حملها لمدة 7 سنوات متصلة.

كانت الأم وتدعى "ا.ع.ص" قد تزوجت وهى فى عمر 19عاما من "س.ن.م" عامل بشركة غزل المحلة، مقيمين بإحدى قرى مركز المحلة، وتأخر الإنجاب للزوجين، وتوجها إلى أكثر من طبيب بحثا عن أمل فى الإنجاب، وبعد رحلة بحث رزقهما الله بـ 5 أطفال توائم، 2 ذكور و3 أناث، عن طريق الحقن المجهرى، بحالة صحية جيدة للأم والأجنة، بعد أن استغرقت عملية الولادة القيصرية نصف ساعة فقط.

 

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التوائم بعد الولادة

 


سيدة تضع 5 توائم

الغربية

عامل بشركة غزل المحلة

قرى مركز المحلة

تاخر الانجاب

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