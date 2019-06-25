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صور.. سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة برفقة وفد رفيع المستوى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:57 م
صور.. سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة برفقة وفد رفيع المستوى سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم الثلاثاء، سيدة بوروندى الأولى دينيس نكومى نكورونزيزا، التى تزور مصر حالياً، يرافقها وفد رفيع المستوى.

وكان فى استقبال سيدة بوروندى الأولى السفيرة منى عمر والسيدة مارى لوى عضوتا المجلس، والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وإيمان خليفة الأمين العام للمجلس.
  
وتضمنت الزيارة جولة بالمجلس شملت تفقد معرض مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذى ينظمه فى إطار جهود المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية ، كما زارت مكتب شكاوى المرأة باعتباره حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية للدفاع عن حقوقها وتقديم الخدمات القانونيه لها.
    
واستعرضت السفيرة منى عمر، تشكيل المجلس وأعضائه واختصاصاته وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، ولجانه ، وأشارت الى تاريخ نضال المرأة المصرية فى مائة عام ، كما عرضت السيدة مارى لوى جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة. 

من جانبها عبرت سيدة بوروندي الأولى عن سعادتها لوجودها فى مصر، وداخل المجلس القومى للمرأة هذا الكيان الهام المدافع عن حقوق المرأة وتمكينها، مشيدة بجهوده للنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وعبرت عن أملها فى ان تشارك المرأة فى مصر فى أعمال مؤتمر منتدى بوروندى للمرأة لتبادل الرؤى والخبرات بين البلدين فى مجال تمكين المرأة.

 يذكر أن هذه الزيارة هى الأولى لسيدة بوروندى الأولى لمصر، وتستمر الزيارة ثلاثة أيام.

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (1)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (1)

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (2)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (2)

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (3)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (3)

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (4)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (4)

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (5)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (5)

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (6)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (6)

سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (7)
سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة (7)
 

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