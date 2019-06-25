صور.. زيارات ميدانية لقرى "الشب" بالوادى الجديد لحل مشاكل المواطنين

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن يوسف محمد يوسف رئيس الوحدة المحلية، لمركزومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجنة مديريات الخدمات بالمحافظة، كالرى و مركز باريس والصحه والتموين والزراعة والتضامن الاجتماعى، لتنفيذ زيارات ميدانية لقرى الشب التابعة للمركز، وعقد لقاءات مع المنتفعين من المواطنين والعاملين، لبحث مشكلاتهم ووضع حلول فورية لها.



وأوضح يوسف، أنه تم عرض التفاصيل على المحافظ، والذي بدوره وجه بضرورة العمل على حل هذه المشكلات على الفوركل فى مجال عمله، كما تابعت لجنة الري معوقات تشغيل الأبارالحكومية بمنطقة الشب، والعمل على حلها دفعا للتنمية واستقرارا للمنتفعين واسرهم بهذه المنطقة النائية.





تعد منطقة الشب من أحدث المناطق التنموية بمحافظة الوادى الجديد،التى تم توطينها بالمنتفعين وهى آخرمنطقة بمحور درب الأربعين، وتبعد ٤٢٠ كم عن العاصمة الخارجة، وعن الحدود المصرية السودانية حوالى ٢٣ كم.