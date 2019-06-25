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صور.. رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:32 م
صور.. رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمدينة، بحضور محسن أحمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا، والعمدة ضياء البتيتى رئيس مجلس الأمناء بإدارة إسنا التعليمية، وعددا من أولياء الأمور للطلاب المتفوقين الأوائل.

 

وضمن الحفل تم تكريم 6 أوائل طلبة ومديرى مدارسهم، والتى شملت مدرسة صلاح الدين الإعدادية ومدرسة الشيخ رزق الإعدادية ومدرسة الإعدادية بنات ومدرسة الإعدادية للغات ومدرسة المعلا الإعدادية، وذلك وسط فرحة غامرة من الطلبة وأولياء الأمور.

 

وأعرب محمد سيد سليمان رئيس المدينة، خلال الحفل عن شكره لأولياء أمور الطلبة والطالبات الذين ساندوا أبناءهم وغرسوا فى نفوسهم القيم النبيلة والأخلاق السامية وساعدوهم على حصد المراكز المرموقة، وقال أن مركز اسنا حصد 6 مراكز من أوائل الطلبة داخل المحافظة، وهذا أن دل فيدل على التربية السليمة داخل الأسرة والمدرسة، موجهًا كل الشكر للمنظومة التعليمية داخل إسنا، والتى تسعى دائما للوصول إلى النجاح والتفوق وأن الدول لا تقام إلا بالتسلح بالعلم وأنه بالعلم ترتقى الشعوب وكل الشكر للمعلمين ومديرى المدارس وأولياء الامور الذين بذلوا قصارى جهدهم لنرى مثل هذه النماذج المشرفة.

 

وأوضح رئيس مدينة إسنا، أن القيادة السياسية تسعى لتوفير مناخ ملائم لأبنائنا الطلبة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة لتنشئة جيل قادر على تحدى الصعوبات، ومواكبة تطورات العصر، من خلال تطوير المنشئات التعليمية وفى الصدد تسعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لتوفير قطع أراضى جديدة لإنشاء مدارس عليها، كما تسعى لإنشاء مدرسة فنية تجارية بإسنا وإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالحلة وإنشاء مدينة إسنا الجديدة وإقامة جامعة الأقصر، وأيضا إقامة معهد فنى صحى وإنشاء مدارس بجميع المراحل للقضاء على الكثافة الطلابية.

 

كما أشار محمد سليمان، على أنه هناك حراك تنموى وخدمى لم يتحقق منذ عقود داخل مركز إسنا من إنشاء مشروعات تنموية داخل مركز إسنا بدورها خدمة المواطن الإسناوى، فيجرى رصف الطريق السريع مصر أسوان، وطريق المستشفى الجدية وطريق الرحمة، وجارى العمل بمرفق الغاز الطبيعى، وأيضا الانتهاء من أعمال الصرف الصحى وإقامة السجل المدنى الجديد وإنشاء سلسلة فرع لبنك مصر داخل مركز إسنا وإقامة الصرح العظيم مستشفى إسنا الجديدة.

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (1)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (2)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (3)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (4)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (5)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (6)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

 

رئيس مدينة إسنا يشهد حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور (7)
رئيس مدينة إسنا يكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط فرحة أولياء الأمور

الاقصر

اخبار الاقصر

تكريم اوائل الطلبة بالاقصر

مدينة اسنا

وزارة التربية والتعليم

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