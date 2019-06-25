سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل لشركة السكك الحديدية الألمانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:58 ص
صور.. رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل لشركة السكك الحديدية الألمانية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هند-مختار

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مركز التحكم والتشغيل لشركة السكك الحديدية الألمانية، وتفقد المركز واستمع لشرح تفصيلى حول عمل المركز.

مصطفى مدبولى (3)

يأتى ذلك ضمن جدول أعمال رئيس الوزراء فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى المنتدى الإقتصادى العربى الألمانى.

مصطفى مدبولى (1)

وتأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

مصطفى مدبولى (2)

وكان رئيس الوزراء قد زار خلال تواجده بمدينة شتوتجارت الألمانية أمس الأثنين كلا من شركتى مرسيدس وبوش وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركتين الأولى مع شركة بوش لإنشاء أول مجمع صناعى للشركة بالعاشر من رمضان والثانى مع شركة مرسيدس لإستئناف عملها فى مصر.

 
مصطفى مدبولى (4)
 
مصطفى مدبولى (5)
 
مصطفى مدبولى (6)

بوش

مرسيدس

سكك حديد المانيا

مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة