صور.. "تعليم اسيوط" تطبق منظومة إعادة تدوير الرواكد بالمدارس

كان المحافظ قد أطلق مبادرة لربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات ومهارة معلمي وطلاب مدارس التعليم الفني للمشاركة في أعمال التجميل والتطوير بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
وفى سياق متصل أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية الموجودة ببعض المدارس، بإرسالها إلى مدارس التعليم الفنى لإعادة تدويرها، وإعادة تصنيعها وتحويلها لمقاعد خشبية بالفصول الدراسية، ضمن فعاليات برنامج " دعم جودة التعليم " بهدف تمكين الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط، من وضع تصور وخطة عمل لتحرير جميع المدارس من الرواكد بأشكالها المختلفة، من خلال التدويرأوالتخلص منها، استعداداً للعام الدراسي 2019 - 2020.
وأوضح وكيل الوزارة أن فترة تنفيذ خطة العمل يبدأ فى الأول من يوليو ولمدة شهر، بمشاركة قيادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، وخطة عمل الإدارات تتمثل فى تشكيل فريق على مستوى كل إدارة لإدارة المبادرة، وعقد لقاء مع جميع مديري مدارس كل إدارة لتعريفهم بالمبادرة، وكيفية التنفيذ والتي تعتمد على التدوير من المنبع، وتجميع الغير صالح لافتا إلى إنه سيطلب من كل مدرسة حصر الرواكد وإعادة تدويرالصالح منها، وتصنيعه مقاعد للطلبة وإعداد قائمة، بما تم تدويره من كميات وما هي المنتجات التي تم تصنيعها، وحصر غير الصالح من تلك الرواكد.
وأشار محمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، إلى أن الإدارة بتجميع الرواكد الغير صالحة، وعمل مزاد لها على مستوى كل إدارة، منوها على أنه ستديرالمبادرة على مستوى المديرية، لجنة مشكلة من مديرى عموم التوجيه المالي والشئون المالية والشئون التنفيذية والمخزون السلعي بالمديرية.
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