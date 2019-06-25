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صور.. "تعليم اسيوط" تطبق منظومة إعادة تدوير الرواكد بالمدارس

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:37 م
صور.. "تعليم اسيوط" تطبق منظومة إعادة تدوير الرواكد بالمدارس تدريب طلاب التعليم الفنى وتعليمهم رفع الكفاءة واعادة التدوير
أسيوط - صحا صالح

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أن طلاب ومشرفي مدارس التعليم الفني بالمحافظة، شاركوا في إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بمركز الفتح، لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لأسيوط، وعودتها كسابق عهدها عاصمة للصعيد، إضافة للتخلص من الرواكد الخشبية الموجودة ببعض المدارس، بإرسالها إلى مدارس التعليم الفنى لإعادة تدويرها، وإعادة تصنيعها وتحويلها لمقاعد خشبية بالفصول الدراسية.
 
إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح (1)
 
وأوضح المحافظ، إنه جار تطوير مبنى خان الخليلي بمدرسة بدر الفنية بالفتح،  وإعادة هيكلته وتجهيز وصيانة مكان الورش، للاستفادة منها في تصنيع الحرف التراثية للحفاظ عليها، وتدريب طلاب التعليم الفني وتعليمهم، وفتح سوق عمل جديدة وتعظيم الاستفادة منها بكافة الطرق الممكنة، بالتنسيق بين التعليم الفني وإدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، مشيرا لخطة إعادة تشغيل واستغلال المشروعات التابعة للمحافظة بكافة الطرق الممكنة، بعد تطويرها باستخدام الأساليب العلمية طبقاً للامكانات المتاحة، لتعظيم الاستفادة منها وتوفيرفرص عمل للشباب، وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.
 
إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح (2)

كان المحافظ قد أطلق مبادرة لربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات ومهارة معلمي وطلاب مدارس التعليم الفني للمشاركة في أعمال التجميل والتطوير بمختلف قرى ومراكز المحافظة. 

إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح (7)

وفى سياق متصل أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية الموجودة ببعض المدارس، بإرسالها إلى مدارس التعليم الفنى لإعادة تدويرها، وإعادة تصنيعها وتحويلها لمقاعد خشبية بالفصول الدراسية،  ضمن فعاليات برنامج " دعم جودة التعليم " بهدف تمكين الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط، من وضع تصور وخطة عمل لتحرير جميع المدارس من الرواكد بأشكالها المختلفة، من خلال التدويرأوالتخلص منها، استعداداً للعام الدراسي 2019 - 2020.

إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح (4)

وأوضح وكيل الوزارة أن فترة تنفيذ خطة العمل يبدأ فى الأول من يوليو ولمدة شهر،  بمشاركة قيادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، وخطة عمل الإدارات تتمثل فى تشكيل فريق على مستوى كل إدارة لإدارة المبادرة،  وعقد لقاء مع جميع مديري مدارس كل إدارة لتعريفهم بالمبادرة، وكيفية التنفيذ والتي تعتمد على التدوير من المنبع، وتجميع الغير صالح لافتا إلى إنه سيطلب من كل مدرسة حصر الرواكد وإعادة تدويرالصالح منها، وتصنيعه مقاعد للطلبة وإعداد قائمة، بما تم تدويره من كميات وما هي المنتجات التي تم تصنيعها، وحصر غير الصالح من تلك الرواكد.

إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح (5)

وأشار محمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، إلى أن الإدارة بتجميع الرواكد الغير صالحة، وعمل مزاد لها على مستوى كل إدارة، منوها على أنه ستديرالمبادرة على مستوى المديرية، لجنة مشكلة من مديرى عموم التوجيه المالي والشئون المالية والشئون التنفيذية والمخزون السلعي بالمديرية.

 إعادة تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح (6) (1)

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