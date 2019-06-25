صور.. "تعليم اسيوط" تطبق منظومة إعادة تدوير الرواكد بالمدارس





وأوضح المحافظ، إنه جار تطوير مبنى خان الخليلي بمدرسة بدر الفنية بالفتح، وإعادة هيكلته وتجهيز وصيانة مكان الورش، للاستفادة منها في تصنيع الحرف التراثية للحفاظ عليها، وتدريب طلاب التعليم الفني وتعليمهم، وفتح سوق عمل جديدة وتعظيم الاستفادة منها بكافة الطرق الممكنة، بالتنسيق بين التعليم الفني وإدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، مشيرا لخطة إعادة تشغيل واستغلال المشروعات التابعة للمحافظة بكافة الطرق الممكنة، بعد تطويرها باستخدام الأساليب العلمية طبقاً للامكانات المتاحة، لتعظيم الاستفادة منها وتوفيرفرص عمل للشباب، وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.

كان المحافظ قد أطلق مبادرة لربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات ومهارة معلمي وطلاب مدارس التعليم الفني للمشاركة في أعمال التجميل والتطوير بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفى سياق متصل أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية الموجودة ببعض المدارس، بإرسالها إلى مدارس التعليم الفنى لإعادة تدويرها، وإعادة تصنيعها وتحويلها لمقاعد خشبية بالفصول الدراسية، ضمن فعاليات برنامج " دعم جودة التعليم " بهدف تمكين الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط، من وضع تصور وخطة عمل لتحرير جميع المدارس من الرواكد بأشكالها المختلفة، من خلال التدويرأوالتخلص منها، استعداداً للعام الدراسي 2019 - 2020.