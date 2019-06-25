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صور .. تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية خلال يومين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:12 ص
صور .. تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية خلال يومين تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية خلال يومين
كتب عز النوبى

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 أكد  تقرير  الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع   بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مايقرب من  270 ألفا و845 رأس ماشية بينهم "158 ألفا و235 أبقار، 84 ألفًا و37 جاموس، و10 آلاف و129 أغنام، و444 ماعز" على مدار يومين ماضيين .

وناشدت  الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحة أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وأوضح  تقرير  الهيئة، أنه تم توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

 

تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (1)
تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية 

 

تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (2)
تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (2)

 

 

تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (3)
تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (3)

 

 

تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (4)
تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية (4)

 


الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الامراض الوبائية

الثروة الحيوانية

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