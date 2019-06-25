صور..بومبيو يغادر الإمارات بعد جلسة مباحثات مع ولى عهد أبو ظبى

كتب وكالات

غادر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، الإمارات عقب انتهاء مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تناولوا فيها التصدى لخطر إيران فى المنطقة وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات فى المنطقة.

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، بعد زيارة للملكة العربية السعودية، وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن الأحد، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات، لبحث الأزمة مع إيران، والتأكيد على أننا فى تحالف استراتيجى مع الحلفاء.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الإيرانى على خامنئى، وشدد على أنه بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، داعيا فى الوقت ذاته طهران إلى وقف دعمها للإرهاب.



بومبيو يغادر الإمارات



وزير الخارجية الأمريكى فى طريقه للطائرة