صور.. انطلاق حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعم فى العالم فى سنغافورة

وكالات

شهدت سنغافورة، اليوم الثلاثاء، احتفال توزيع جوائز أفضل 50 مطعم على مستوى العالم.

ويستند الترتيب فى القائمة إلى آراء وخبرات أكثر من 1000 من أصحاب الاختصاص في صناعة الضيافة والمطاعم العالمية من كتاب ونقاد الطعام إلى الطهاة والخبراء المتخصصين فى هذا المجال، وكذلك المسافرين حول العالم من عشاق الطعام من 26 منطقة فى جميع أنحاء العالم.



احتفال لفريق أحد المطاعم



أحد الفائزين يحى الحضور



تحية كبيرة لصاحب أحد المطاعم الفائزة



جانب من احتفال أحد المطاعم الفائزة



جانب من الحفل



شيف فائز



فائزة تلقى كلمة أمام الحضور بالحفل



كلمة لأحد الفائزين



مالك أحد المطاعم الفرنسية الفائزة



مشاركان بالحفل