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صور.. انطلاق حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعم فى العالم فى سنغافورة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:20 م
صور.. انطلاق حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعم فى العالم فى سنغافورة
وكالات

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شهدت سنغافورة، اليوم الثلاثاء، احتفال توزيع جوائز أفضل 50 مطعم على مستوى العالم.

ويستند الترتيب فى القائمة إلى آراء وخبرات أكثر من 1000 من أصحاب الاختصاص في صناعة الضيافة والمطاعم العالمية من كتاب ونقاد الطعام إلى الطهاة والخبراء المتخصصين فى هذا المجال، وكذلك المسافرين حول العالم من عشاق الطعام من 26 منطقة فى جميع أنحاء العالم.

احتفال لفريق أحد المطاعم
احتفال لفريق أحد المطاعم
أحد الفائزين يحى الحضور
أحد الفائزين يحى الحضور
تحية كبيرة لصاحب أحد المطاعم الفائزة
تحية كبيرة لصاحب أحد المطاعم الفائزة
جانب من احتفال أحد المطاعم الفائزة
جانب من احتفال أحد المطاعم الفائزة
جانب من الحفل
جانب من الحفل
شيف فائز
شيف فائز
فائزة تلقى كلمة أمام الحضور بالحفل
فائزة تلقى كلمة أمام الحضور بالحفل
كلمة لأحد الفائزين
كلمة لأحد الفائزين
مالك أحد المطاعم الفرنسية الفائزة
مالك أحد المطاعم الفرنسية الفائزة
مشاركان بالحفل
مشاركان بالحفل
مطعم يلتقط صور تذكارية بعد الفوز
مطعم يلتقط صور تذكارية بعد الفوز

 


سنغافورة

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المطاعم العالمية

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