صور.. امسك مخالفة.. أهالى الزقازيق يحطمون سور مزلقان أبو عميرة للعبور

الشرقية - إيمان مهنى

اعتراضا على إغلاق مزلقان أبو عميرة بمدينة الزقازيق، لعبور المشاة، قام الأهالى بتحطيم السور خلال قيام العمال بوضع الطوب والأسمنت، حيث بادر المارة بتحطيم الإنشاءات والعبور بالقوة .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، المشهد والذى أكد الأهالى أن إغلاق المزلقان دون توفير بديل هو بمثابة عزل لهم عن باقى المدينة، مؤكدين أن الكوبرى المخصص للمشاة ارتفاعه أربعة أدوار وغير أمان لاتخاذ البلطجية له مكانا للتعاطى على السلالم، بالإضافة أن السلم مكسر وعلى المدخل قمامة متراكمة منذ سنوات .

من جانبه، أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رئيس حى أول الزقازيق بسرعة غلق مزلقان السكة الحديد بمنطقة الكوبرى الجديد أمام عبور المواطنين حفاظاً على أرواحهم، ونقل الباعة بمنطقة الكوبرى الجديد للسوق الحضارى لمنطقة القناطر التسعة والمقام بها محلات تجارية بقيمة إيجارية مخفضة لممارسة نشاطهم التجارى دون أفتراش الطرق العامة منعاً لحدوث اختناقات مرورية تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وأشار غراب، إلى أنه سيتم فتح شارع الجيش بدايه من محطة القطار وصولاً لطريق هرية القديم تيسيراً على المواطنين لإنهاء مصالحهم وكمحور مرورى آمن للماره والسيارات وللحد من الازدحام والاختناق المرورى فى منطقة وسط المدينة.







