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صور.. التخطيط: 14% من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة اقتربوا من سن المعاش

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:43 م
صور.. التخطيط: 14% من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة اقتربوا من سن المعاش جانب من الحضور
كتبت- هبة حسام - تصوير خالد كامل

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قالت وزارة التخطيط أن هناك نحو 14% من جملة القيادات العليا الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددهم نحو 7 آلاف قيادى اقتربوا من سن المعاش، لذا تحرص الوزارة فى التدريبات التى تقوم بها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تدريب القيادات الوسطى بجانب العليا، علاوة على، تدريب الشباب.
 
وأضافت الوزارة خلال مشاركتها بمؤتمر الإصلاح الإدارى "الحاضر والمستقبل" المنعقد اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن مجموعة البرامج التدريبية الموجهة للإدارة الوسطى، تمثلت فى تدريب موظفى الجهاز الإدارى بمحافظة بورسعيد، واستراتيجيات التنمية المستدامة مصر 2030، علاوة على، إعداد القادة الإداريين.
 
وأشارت الوزارة إلى أن برامجها لتدريب الإدارة الوسطى، تتضمن أيضا، برنامج ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا، وبرنامج ماجيستير الإصلاح الإدارى بالتعاون مع جامعة كينجز كوليدج، والمقرر بدءه فى سبتمبر المقبل، هذا بالإضافة إلى، ماجيستير ريادة الأعمال مع جامعة كامبريدج ويبدأ فى سبتمبر أيضا، وبرامج تدريبية على الوحدات المستحدثة مثل وحدة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الإستراتيجى والمتابعة.
 
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وزارة التخطيط

الجهاز الادارى

القيادات العليا

القيادات الوسطى

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