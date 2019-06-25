صور.. التخطيط : حصلنا على المركز الأول ودرع ذهبى فى منظومة ميكنة تسجيل المواليد

كتبت- هبة حسام - تصوير خالد كامل

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى بناء قواعد بيانات متكاملة ومتطورة، بهدف إتاحة البيانات لاتخاذ القرارات على أساس علمى وتحقيق التكامل بين أجزاء الحكومة، وذلك استناداً إلى إيمان القيادة السياسية بأهمية البيانات والمعلومات فى صنع السياسات العامة، وتأكيد الحكومة على تحسين آليات صنع القرار وسبل التواصل مع المواطنين.

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل"، والذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، حازت على الاهتمام الدولى، خاصة بعد فوزها بالمركز الأول والدرع الذهبى في مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، خلال فعاليات الدورة الـ39 للمؤتمر العام للمنظمة بـ"بوتسوانا".

وأوضح مساعد وزير التخطيط ، أن المشروع يقوم بربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة إلكترونيةن منشأة داخل وزارة التخطيط، مستعرضا عدد من المشروعات التى تقوم بها وزارة التخطيط، فيما يخص البنية المعلوماتية، والتى لفت خلالها إلى أهمية المحول الرقمى القومى للحكومة المصرية، والذى يقوم بربط المؤسسات الحكومية من خلال شبكة مؤمنة لتبادل المعلومات.