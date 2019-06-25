صور.. التحفظ على أكثر من 50 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق، و ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بالتصدى لظاهرة الإشغالات التى تعوق حركة الطريق العام، وتودى إلى إتلاف الطرق .

حيث قاد، حمدى عبدالعليم شامة رئيس حى المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات، حرصا على سلامة المواطنين، يرافقه مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات، و رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، مدير الرصد البيئىى، مدير إدارة الطرق، وبالتنسيق مع اداره شرطة مرافق الإسكندرية، وبتواجد النقيب ممدوح حلاوه رئيس وحده شرطه مرافق منتزه أول، والنقيب صبرى القاضى الادارة العامة لشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة، عن التحفظ على 20 حالة إشغال متنوع، 28 حالة أشغال عباره عن تربيزات وأخشاب متهالكة تتبع الباعة الجائلين.

و تم إزاله عدد 8 حالة طبقة خرسانية في الطريق العام، وذلك بكل من شارع دار السلام، متفرع من شارع مسجد سيدى بشر، شارع سوق المحمرة سيدى بشر بحرى، وتم إتخاذ كافة الاجراءات التدبيرية حيال المخالفين، تنفيذا لهيبه القانون وتستمر الحملات بنطاق حي المنتزه أول.