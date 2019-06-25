صور.. إزالة 3791 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بشوارع البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار خطة المحافظة فى رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، وتطبيق القانون على المخالفين، من أجل استعادة الإنضباط للشارع، والقضاء على ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين، والتى تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة محمد خميس، حملات يومية لرفع الإشغالات بالمدينة لتحقيق الإنضباط، أسفرت عن إزالة 3791 إشغال طريق ثابت ومتحرك، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير المحاضر القانونية لهم.