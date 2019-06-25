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الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:03 م
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صور.. إحلال وتجديد خطوط الأبراج بأسوان الهوائية بأخرى أرضية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:03 م
صور.. إحلال وتجديد خطوط الأبراج بأسوان الهوائية بأخرى أرضية طوط الأبراج بأسوان الهوائية
أسوان - صلاح المسن

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بعد معاناة شديدة من الأهالى من مخاطر أسلاك الكهرباء الهوائية، تشهد عدة مناطق بأسوان استبدال الأسلاك المعلقة بخطوط أرضية، فيما يطالب الأهالى أيضا بالتوسع فى هذه العمليات وزيادة الدعم المالى المخصص لها لتشمل القرى والمناطق السكنية فضلا عن استبدال الخطوط المغذية لقرى الخرجين بوادى الصعايدة ووادى النقرة التى تتعرض للسطو من قبل اللصوص ومافيا الكابلات.

وقال محمد خليفة من أهالى أسوان، إن تعميم الكابلات الأرضية سيعمل على انتظام التيار الكهربائى والحيلولة دون سطو عصابات الأسلاك الكهربائية، كما يضمن كفاءة انتظام مياه الرى ومحطات مياه الشرب، مشيرا إلى أن قرى الخريجين بمنطقة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان وقرى الخريجين بوادى النقرة فى حاجة ماسة لكابلات أرضية بدلاً من الأسلاك التى تتعرض للسرقة كل فترة وتؤدى لعطش الزراعات والمواطنين .

ويضيف أحمد الملك من أهالى أسوان: "طالباً مراراً بتعميم تركيب الكابلات الكهربائية الأرضية بأنحاء المحافظة، لأن الكهرباء تتعرض للانقطاع بمجرد حدوث عواصف لأن الأسلاك الكهربائية الهوائية قريبة من الأشجار والنخيل مما يحدث أعطال كثيرة بخلاف الحرائق".

وناشد مصطفى الحجازى، من أهالى أسوان، بتعميم الكابلات الأرضية لتأمين حياة المواطنين فى القرى وزيادة الدعم المالى المخصص لها، مشيرا إلى أن هناك أعمدة كهرباء مائلة وآيلة للانهيار.

وقال حمدى أبو زيد من أهالى أسوان، إن الكابلات الأرضية أوفر ولها فوائد عديد فى توسعة الطرق من الكابلات المعلقة على الأعمدة الكهربائية التى تمثل إلى حدا ما خطر على المواطنين والمارة بجوارها.

وأضاف حسام عبده من أهالى أسوان، أن أغلب قرى أسوان لا تزال تفتقر للكابلات الأرضية المعزولة وتعتمد على الأسلاك الكهربائية المعلقة مطالبا بسرعة استبدال خطوط كهرباء الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية حماية للمواطنين، أسوة ببقية المحافظات فضلا عن إحلال وتجديد شبكة الكهرباء التى يثبت أنها تهالكت فى قرى أسوان.

من ناحية أخرى صرح  صابر حسين رئيس مدينة كلابشة، أن الوحدة المحلية لمدينة كلابشة قامت بإطلاق التيار الكهربائى بالكابلات الأرضية الجديدة، والتى تم تركيبها مؤخراً على طريق مصر/ أسوان بطول 1 كم .

وأكد رئيس مدينة كلابشة، أن ذلك يأتى ضمن مشروع استبدال خطوط الضغط العالى الهوائى على طريق مصر/ أسوان بكابلات أرضية بتكلفة إجمالية تصل إلى 850 ألف جنيه.

وأشار رئيس مدينة كلابشة إلى أنه جارى رفع كل الأسلاك من على أعمدة الجهد المتوسط بالطريق فى المسافة المذكورة، وذلك تمهيداً لإزالة كافة هذه الأعمدة من أجل ضمان تحقيق الأمن والسلامة للحركة المرورية على هذا الطريق الحيوى، بجانب القضاء نهائياً على الخطورة التى كانت تمثلها وجود هذه الأعمدة وسط الطريق.

 

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