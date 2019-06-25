صحيفة يابانية: ترامب ينظر فى الانسحاب من معاهدة دفاع مع طوكيو

طوكيو (أ ش أ)

قالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه بشأن الانسحاب من معاهدة دفاع تم إبرامها منذ وقت طويل مع اليابان إذ يعتقد أنها تعامل بلاده على نحو غير منصف.

وأضافت المصادر، حسبما نقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن ترامب يرى أن هذه المعاهدة أحادية الجانب بشكل كبير لأنها تنص على تلقى المساعدة من الولايات المتحدة فى حالة تعرض اليابان لأى هجوم بينما لا تلزم الجيش اليابانى بالتوجه للدفاع عن أمريكا.

وتم التوقيع على هذه المعاهدة منذ أكثر من 60 عامًا وهى تشكل الأساس للتحالف بين البلدين عقب الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الصحيفة أنه رغم ذلك لم يتخذ الرئيس الأمريكى أى خطوات نحو الانسحاب من المعاهدة، كما قال مسئولون بالإدارة الأمريكية إن هذه الخطوة غير مرجحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانسحاب من هذه المعاهدة سيلحق الضرر بهذا التحالف الأمريكى اليابانى الذى كان قد تشكل عقب الحرب وأسهم فى ضمان استتباب الأمن فى منطقة آسيا-المحيط الهادئ، ما وضع الركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد فى المنطقة.

كما أشارت إلى أن هذا الانسحاب سيثير سباقًا جديدًا للتسلح النووى إذ ستحتاج اليابان أن تجد سبيلًا آخر للدفاع عن نفسها من تهديدات الصين وكوريا الشمالية.

يذكر أن ترامب من المقرر أن يجرى زيارته الثانية لليابان لحضور قمة مجموعة العشرين فى أوساكا والتى تبدأ الجمعة المقبلة، ومن المتوقع أن يلتقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.