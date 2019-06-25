"صحة دمياط" تستعد للكشف على 500 ألف سيدة فى إطار حملة الرئيس

دمياط - عبده عبد البارى

تواصل مديرية الشئون الصحية بدمياط الاستعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.

وشارك فريق إشراف المديرية والإدارات بالتدريب الذى أقامته وزارة الصحة لمسئولى المبادرة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بقاعة المؤتمرات بمعهد ناصر.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن تدريب الطبيبات بدأ بمعهد أورام دمياط وتدريب التمريض بكل إدارات دمياط، ويستمر تدريب الفرق المشاركة حتى نهاية هذا الأسبوع.

ووجه "عبد الغنى"، الشكر لكل العاملين المشاركين بالمبادرة وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل إنجاح هذه المبادرة كونها تهتم بأهم مكون من مكونات المجتمع وهى المرأة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن العدد المستهدف جميع النساء من سن 18 سنة فما فوق وهن حوالى 500 ألف سيدة وأنسة، موضحا أن الكشف عن كل ما يخص صحة المرأة والأمراض غير السارية الضغط والسكر والسمنة والصحة الإنجابية والتوعية والتثقيف الصحى والكشف المبكر عن الأورام.



جانب من الاستعداد لحملة صحة المرأة بدمياط



جانب من الاستعداد لحملة صحة المرأة بدمياط