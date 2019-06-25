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صحة الوادى الجديد تضبط نصف طن طحينة فاسدة قبل بيعها بالداخلة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:40 م
صحة الوادى الجديد تضبط نصف طن طحينة فاسدة قبل بيعها بالداخلة طحينة فاسدة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط نصف طن طحينة قبل بيعها وتوزيعها بمدينة موط فى الداخلة. 
 
أكدت وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، ضبط 500 كجم طحينة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة مشتركة بين إدارة الطب الوقائى بالمديرية، بقيادة الدكتور صلاح محمد على وكيل المديرية، والجهات الأمنية، بمركز الداخلة، جرى تنفيذها على مدار الـ24 ساعة الماضية. 
 
وأضافت أن الحملة ضبطت 10 كجم مخبوزات فاسدة ومنتهية الصلاحية، عبارة عن "فينو ومخبوزات متنوعة"، وجرى توقيع الغرامات المالية، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وجرى إعدام جميع المضبوطات خلال فعاليات الحملة، لضمن عدم وصولها للمواطنين، حفاظا على صحتهم. 
 
وأشارت مشرف، إلى أن المديرية تكثف حاليا حملات الطب الوقائى المتمثلة فى التفتيش على الأغذية، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، فى مراقبة جودة المعروضات من السلع بالأسواق والمحلات التجارية. 
 
وتابعت: الحملة جرى تنفيذها من خلال إدارة الطب الوقائى، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، وتفتيش الأغذية وإدارة الداخلة الصحية، بقيادة الدكتور عبد الله كامل عبد الله، وعضوية كل من الدكتور محمد فتحي سيد، وعز الدين محمد محمود، ومحمد فتحى جيلانى، مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بالداخلة. 
 
 

محافظه الوادى الجديد

الشئون الصحيه

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