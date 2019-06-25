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صحة الشرقية: افتتاح وحدة غسيل كلوى بتكلفة 3 مليون بمركز طب أسرة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:55 م
صحة الشرقية: افتتاح وحدة غسيل كلوى بتكلفة 3 مليون بمركز طب أسرة محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه قام بالمرور على مركز طب الأسرة بشبرا النخلة التابع للإدارة الصحية ببلبيس لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل وحدة الغسيل الكلوى بالمركز والتى سيتم افتتاحها بعد 24 ساعة.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه تفقد وحدة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، وتم التأكد من جميع الاستعدادات لتشغيل الوحدة والتى تضم عدد 7 ماكينات غسيل كلوى، ووحدة معالجة المياه، ومعمل مزود بأجهزة كيمياء، وجهاز C.B.C ، وبلغت التكلفة التقديرية لتشغيل الوحدة حوالى 3 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى، ومن المقرر إفتتاح الوحدة غدا بإذن الله بحضور محافظ الشرقية .

 


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