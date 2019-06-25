"صحة الأقصر" تعلن افتتاح عيادة لجراحة التجميل بمستشفى الأقصر العام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف الله عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، والدكتور بدوي شحات عميد كلية طب الأقصر، عن افتتاح عيادة جراحة التجميل بمستشفى الأقصر العام الجامعي، وذلك بتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم.

ومن المقرر، أن تكون مواعيد العمل بالعيادة يوم الاثنين، من كل أسبوع بدء من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من كل أسبوع، تحت إشراف وتعاون جامعة جنوب الوادى، وسيقوم المتخصصون فى جراحة التجميل بتشخيص وعلاج جميع أنواع الحروق والعيوب الخلقية، وشد البطن وإزالة الدهون الزائدة، وكذلك الجراحات الدقيقة لليد والأطراف والوجه والفكين وزراعة الشعر وعلاج الصلع، بالإضافة إلي أورام الجلد الحميد والخبيث، وتجميل الأنف والأذنين والوجه، وجراحة الجفون وتجميل العيون، والقدم السكري والجروح المزمنة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وجامعة جنوب الوادى، للشراكة فى إدارة مستشفى الأقصر العام، لتصبح أول مستشفى جامعى بمحافظة الأقصر.