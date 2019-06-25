شركات عقارية كبرى تخطط للطرح بالبورصة نهاية 2019

كتب هانى الحوتى

تستعد شركات عقارية كبرى لطرح حصص من أسهمها بالبورصة المصرية، نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل، وتتباين أسباب تأجيل الطرح حتى نهاية العام، إلا أن هناك سبب مشترك بين كافة الشركات وهو انتظار تحسن أداء سوق المال، ونجاح الطروحات الحكومية، ومن ثم بدء التفاوض لطرح حصصها.

وفى هذا الإطار قال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا، إن شركته تعتزم طرح حصة 20% من أسهمها بالبورصة المصرية بداية العام المقبل، لجمع 2 مليار جنيه لزيادة رأس المال الشركة بهدف تمويل مشروعاتها الحالية، مرجعاً أسباب تأجيل الشركة طرح خلال العام الجارى إلى رغبته فى تحقيق أقصى استفادة للمساهمين فى الشركة، وهو ما يحتاج التمهل والدقة والاستعداد للطرح، بجانب استقرار سوق المال.

وأضاف العسال، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة حققت مبيعات بلغت 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى، متجاوزة الرقم المستهدف 6 مليارا جنيه، مؤكدا أن هناك احتياج فى السوق العقارى المصرى، مدللاً على حديثه بوجود عجز فى 25 ألف مدرسة بقطاع التعليم.

وتمتلك مصر إيطاليا محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 6 ملايين متر مربع، وتنفذ عددًا من المشروعات أبرزها "كاى السخنة" باستثمارات مليار جنيه، ويتضمن منتجعًا سكنيًّا ضخمًا، وفندق 5 نجوم، ومشروعى "كايرو بيزنس بارك" الإدارى بالقاهرة الجديدة، و"لانوفا فيستا" السكنى بالقاهرة الجديدة، والذى يتضمن 131 فيلا متميزة باستثمارات تتجاوز 800 مليون جنيه، وكذلك مشروع "كاى الساحل الشمالى" بمنطقة رأس الحكمة، والذى يحتوى على لاجونا بطول 1200 متر صالحة للسباحة، وكذلك فندق 5 نجوم، وتبلغ استثمارات المشروع 5 مليار جنيه.

كما تضم محفظة مشروعات "مصر إيطاليا" مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 25 مليار جنيه خلال 4 سنوات، عبر تنفيذ مشروعى فينشى والبوسكو.

ومن جانبه أكد على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، عزمه طرح حصة من الشركة بالبورصة المصرية نهاية العام الجارى، وربط تحديد الوقت بانتهاء الشركة من تسليم بعض مشروعاتها القائمة بمدينة نصر، بجانب الانتهاء من مخطط أرض الشركة بمدينة سفنكس قبل الطرح بالبورصة، وذلك لتعظيم العائد من الطرح.

وعن أداء السوق العقارى فى مصر، قال الشربانى، لـ"اليوم السابع"، إن السوق العقارى يمر بحالة هدوء نسبى يتزامن مع موسم رمضان ثم امتحانات نهاية العام، متوقعا انتعاش قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة مع دخول موسم الصيف، وعودة المصريين بالخارج بجانب المبيعات للأشقاء العرب، بالإضافة إلى إطلاق وزارة الإسكان مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى الإسكان المتوسط سيعمل على زيادة تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، توقع الشربانى، عدم وجود زيادة كبيرة فى الأسعار خاصة مع زيادة المعروض من الشركات العقارية، إلا أنه ربط نسبة زيادة أسعار العقارات بنسبة رفع الدعم عن الوقود، إذ أن رفع الدعم بنسبة كبيرة سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة مماثلة، أما رفع السعر هامشياً حتى نسبة 5% لن يؤثر على الزيادة.

وعن رأيه فى آلية وزارة الإسكان الجديدة لطرح الأراضى بنظام الحجز بدلا من المزايدة، قال الشربانى، إن الآلية الجديدة تم تجربتها منذ شهور قليلة فى بعض المدن، إلا أنه طالب بخفض نسبة مقدم الحجز إلى 10% مع تقسيط باقى قيمة الأرض، بدلا من دفع 10% مقدم حجز والحصول على 15% عند التخصيص بسبب ارتفاع تكلفة التمويل لا سيما مع ارتفاع أسعار الأراضى.

تمتلك تبارك القابضة محفظة أرض تبلغ 4 ملايين متر مربع داخل مصر، كما تدرس شراء قطعة أرض بمساحة 50 فدان بصعيد مصر "غرب أسيوط" بجوار مطار أسيوط لتنفيذ مجمع سكنى متميز لخدمة أبناء الصعيد العاملين بدول الخليج العربى.