شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

إعداد : إسراء أحمد فؤاد

التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم يكن وليد اليوم، بل مر بمراحل عدة منذ وصول الرئيس الأمريكى البيت الأبيض فى نوفمبر 2016، ويرصد "اليوم السابع" للقارئ والمتابع للشئون الإيرانية أهم وأخطر التواريخ التى شكلت علامة فارقة فى هذا الصراع حتى يومنا هذا.

8 مايو 2018



- انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى وإعادة فرض العقوبات

- إعلان استراتيجية الضغوط القصوى لتقليم أظافر طهران

أغسطس ونوفمبر 2018



فرضت أمريكا حزمتين من العقوبات على إيران لخنقها اقتصاديا

- الأولى استهدفت قطاع البتروكيماويات والطاقة والثانية القطاع المصرفى

15 أبريل 2019



أدرجت أمريكا الحرس الثورى الإيرانى على قوائم الإرهاب

- فى المقابل هددت إيران باستهداف القوات الأمريكية الموجودة بالمنطقة





6 مايو 2019



- أرسال حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" للتحذير من عواقب الهجوم على مصالحها

- تم نشر منظومة باتريوت والبارجة الحربية "يو إس إسأرلينجتون"





7 يونيو 2019



- فرضت أمريكا عقوبات استهدفت أضخم مجموعة للبتروكيماويات في إيران

- استهدف القرار قطع التمويل عن شركات من قطاع البتروكيماويات الإيراني التى تمول الحرس الثورى





13 مايو2019



- الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف وراء تفجير ناقلتين للنفط فى بحر عمان

- أعلنت واشنطن صور وأدلة تؤكد تورط طهران فى التفجير





14 يونيو 2019



- فشل الوساطة اليابانية بين طهران وواشنطن

- خامنئى رفض رسالة ترامب التى نقلت عبر رئيس وزراء اليابانى

20 يونيو 2019



- إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق الخليج كادت تشعل فتيل الحرب

- الرئيس الأمريكى تراجع عن ضرب إيران فى اللحظة الأخيرة ودعا للحوار غير المشروط





27 يونيو 2019



- تبدأ إيران تقليص التزاماتها من الاتفاق النووى ردا على انسحاب أمريكا منه

- من بين إجراءاتها تجاوز الحجم المسموح به لتخزين اليورانيوم المخصب وهو 300كيلوجرام

7 يوليو 2019



- إيران تبدأ مرحلة ثانية من الحد من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووى

- رفع مستوى التخصيب وإعادة النظر فى تصميم مفاعل"أراك" وبه البلوتونيوم المستخدم فى القنبلة النووية