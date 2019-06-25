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"سياحة الاسكندرية": تكثيف حملات الرقابة خلال البطولة الأفريقية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:44 م
"سياحة الاسكندرية": تكثيف حملات الرقابة خلال البطولة الأفريقية كافتيريا - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الادارة العامة للسياحة بالإسكندرية، استمرار الأعمال الرقابة على المحال العامة (مطاعم وكافتيريات) السياحية خلال بطولة الأمم الأفريقية، وفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية .

وقام محمد سعد مدير عام الإدارة العامة للسياحة، بتكليف جميع مفتشى الإدارة بالقيام بحملات رقابية مكثفة على هذه المحال فى جميع أحياء محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء إذاعة مباريات المنتخب الوطنى لضمان التزام المنشآت بالأسعار وعدم التلاعب بها مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المحال التى يثبت مخالفتها.

وأشار بيان صادر منذ قليل، أنه خلال متابعة الإدارة العامة للسياحة لشكاوى المواطنين التى ترد اليها وتأكيدا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل تحقيق الردع العام، قام محمد سعد مدير عام الادارة العامة للسياحة بتكليف مفتشى الإدارة أحمد صلاح، أحمد بدر، محمد ممدوح بعمل حملة مرورية على مطعم كوركوفادو بحى وسط للتفتيش على الأسعار بناء على الشكوى الواردة إلى الإدارة من أحد المواطنين، وقد تبين وجود مخالفة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر مخالفة .

 

 


الاسكندرية

ادارة السياحة

البطولة الافريقية

كافتيريا سياحية

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