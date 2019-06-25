سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط 33 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:06 ص
سقوط 33 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 240 سائقًا، وإثبات تعاطى 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 
 

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة