سقوط 3 ملثمين استولوا على 20 ألف جنيه من مندوب مبيعات بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضبط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، من كشف غموض قيام 3 ملثمين باستدراج مندوب مبيعات بحجة استلامه بعض المنتجات الخاصة بالشركة التى يعمل بها، وقاموا تحت تهديد السلاح بالاستيلاء منه على مبلغ 20 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 تجار يعملون فى نفس المجال.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتلقى مركز شرطة طما، بلاغا من مندوب مبيعات يفيد تعرضه للسرقة تحت تهيد السلاح.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أحمد الشمندى مأمور مركز شرطة طما، وترأسه العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال وقاده الرائد احمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز والرائد محمد عبدالسلام معاون أول المباحث، وتبين من التحريات بتقدم وليد ع ز 38 سنة مندوب مبيعات شركات القطاع الخاص لبيع المنتجات الغذائية ويقيم شارع حي العرب دائرة قسم أول سوهاج بقيام أحد الأشخاص " لا يعرفه "بالاتصال بـه هاتفياً من رقم هاتف محمول، وطلب مقابلته أسفل كوبري طما الجديد دائرة المركز، لتسليمه بعض المنتجات الخاصة بالشركة وحال وصوله للمكان فوجئ بـ"3" أشخاص ملثمين، وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ 20 ألف جنيهاً حصيلة مبيعات منتجات الشركة تحت تهديد السلاح النارى، وفروا هاربين.

نظراً لما اتسمت بـه الواقعة من خطورة إجرامية، فقد تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت جهود فريق البحث، إلى أن مرتكبى الواقعة راضى أ ع م " وشهرته محمود " 21 سنة تاجر مواد غذائية وحامد ع م م 26 سنة تاجر مواد غذائية ويقيمان شارع أحمد ماهر بندر طما و محمود ع أ " وشهرته حماده " 19 سنة تاجر مواد غذائية ويقيم بناحية أم دومه دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم "3" فرد روسى محلى الصنع والمبلغ المالى الذى تم الاستيلاء عليه "بإرشادهم" تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.