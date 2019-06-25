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سفير مصر لدى بلجراد يشارك فى مؤتمر سياحة التذوق حول أوروبا شمال صربيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:16 ص
سفير مصر لدى بلجراد يشارك فى مؤتمر سياحة التذوق حول أوروبا شمال صربيا مؤتمر سياحة التذوق حول أوروبا شمال صربيا
كتب أحمد جمعة

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شارك سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلي" كمتحدث رئيسى في الجلسة المعنونة "تعريف الوجهات السياحية من خلال التذوق" في مؤتمر "الغذاء حول أوروبا"بمدينة نوفي ساد ، شمال صربيأ.
 
وألقى "الجويلى" محاضرة بعنوان "ا التراكم الحضاري في تشكيل المذاق الوطني المصرى" تناول فيها السمات التي تنفرد بها مصر كمقصد سياحى يروى صفحات التاريخ من خلال تنوع الأكلات الشعبية التي تعكس الموقع الجغرافى الفريد بين العالم العربى وأفريقيا والمتوسط من جانب، والتواصل الثقافي بين شعوب المنطقة وطقسها المناخى من جانب آخر.
 
وعرض الجويلى، كيف يعكس المذاق المصرى النسيج  الاجتماعى خاصة في المناسبات الجامعة كعيد "شم النسيم"، جنباً إلى جنب مع  ثراء وتنوع المأكولات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية، الوطنية، إضافة إلى الاعتماد على الموارد الغذائية والحاصلات الزراعية التي تنفرد بها دلتا النيل ذات الخصوبة المتراكمة عبر التاريخ، بما يجتذب أيضاً الزائرين الباحثين عن الزراعة والمواد الحيوية.
 
​كانت سفارة مصر هي الوحيدة من السفارات الأفريقية العربية المشاركة، في المؤتمر الذى تحدث فيه أيضاً سفراء كرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا والتشيك والهند وكندا والمكسيك. وأبرز الخبراء السياحيون المشاركون أن عامل المذاق الوطنى أصبح من أهم عوامل الجذب في المقاصد السياحية الرئيسية، بدءاً بتنوع المأكولات التي يتم تقديمها للسياح، وثراء عناصرها الغذائية وسلامتها الصحية.
 
 
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