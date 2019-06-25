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سفيرة مصر بنيودلهى: ارتفاع الصادرات المصرية إلى الهند بحوالى 41% خلال عام 2018

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:39 م
سفيرة مصر بنيودلهى: ارتفاع الصادرات المصرية إلى الهند بحوالى 41% خلال عام 2018 السفيرة هبة المراسي
أ ش أ

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أكدت هبة المراسي سفيرة مصر لدى الهند اليوم الثلاثاء أن الصادرات المصرية للهند سجلت زيادة كبيرة خلال عام 2018 بلغت حوالي 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2017 ؛ بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أي بنسبة 41%.

وقالت المراسي إن الصادرات المصرية لم تقتصر على السلع التصديرية التقليدية وإنما شملت أيضاً منتجات غير تقليدية أهمها الموالح والأقمشة لأول مرة هذا العام، لافتة إلى أنه ومن جانب آخر، بدأ أداء الواردات المصرية من الهند في اتخاذ منحنى تصاعدي بعد أن سجل تباطؤاً نسبياً بداية العام الماضي حيث سجل زيادة بنسبة 12% خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017.

وأشارت إلى أن أهم أنواع الصادرات المصرية الجديدة التي ظهرت خلال عام 2018 وحققت طفرة كبيرة، تمثلت في المنسوجات من الألياف الصناعية (81 مليون دولار)، وصادرات أسمدة الأمونيوم (73.6 مليون دولار) بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند في سلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية في مصر مثل الوقود والكيماويات الدوائية، بالإضافة إلى سلع غذائية استراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.


الصادرات المصرية

السلع التصديرية

الألياف الصناعية

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