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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-6-2019 والعملة الأوروبية مستمرة فى ارتفاعها أمام الجنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:02 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-6-2019 والعملة الأوروبية مستمرة فى ارتفاعها أمام الجنيه يورو-ارشيفية
كتبت- هبة حسام

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واصل سعر اليورو الأوروبى، ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء 25-6-2019، بالبنوك مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.95 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.94 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:
 
 
سعر اليورو فى البنك المركزى
 
18.95 جنيه للشراء
19.10 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.95 جنيه للشراء
19.11 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.96 جنيه للشراء
19.11 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.82 جنيه للشراء
19.12 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.94  جنيه للشراء
19.10  جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.85  جنيه للشراء
19.05 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.94 جنيه للشراء
19.11 جنيه للبيع
 

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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