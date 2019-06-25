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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 واستقرار العملة يسود بمعظم التعاملات المصرفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:34 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 واستقرار العملة يسود بمعظم التعاملات المصرفية دولار - أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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 مالت التعاملات المصرفية على سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2-6-2019، إلى الاستقرار أمام الجنيه المصرى فى معظم البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.65 جنيه الشراء، و 16.75 جنيه للبيع فى تعاملات معظم البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار فى تعاملات منتصف الأسبوع، كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

16.63 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

 

16.65  جنيه للشراء
16.75  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

16.65  جنيه للشراء
16.75  جنيه للبيع
  

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