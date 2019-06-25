سامح سعد يتولى رئاسة شركة مصر للسياحة خلفا لرشاد رفاعى

كتب عبد الحليم سالم

سيتولى سامح سعد ، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية رئاسة شركة مصر للسياحة ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام خلفا لرشاد رفاعى.

وبهذه المناسبة أقام العاملون بشركة مصر للسياحة مساء اليوم ،حفلا لتكريم رشاد رفاعى رئيس الشركة والعضو المنتدب بمناسبة إنتهاء فترة عمله ورئاسته للشركة والتى تنتهى نهاية الشهر الجارى .

حضر الحفل سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء والذى من المقرر أن يتولى رئاسة مجلس إدارة مصر للسياحة أول الشهر المقبل، كما حضر الحفل قيادات ورؤساء قطاعات ومديرى عموم مصر للسياحة .

أشاد سامح سعد بجهود رشاد رفاعى خلال توليه رئاسة الشركة ، وقال ان رفاعى تولى إدارة الشركة فى ظروف صعبة وقد تغلب عليها بل حقق نجاحا ووعد سامح سعد العاملين بمصر للسياحة ببذل مزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكبر نعود على الشركة وعليهم خلال رئاسته لمصر للسياحة.