زيادة عدد المجلات المصرية بقواعد بيانات تصنيف كلاريفيت الدولى إلى 8 مجلات

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، زيادة عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرج، إلى 8 مجلات، فى تصنيف كلاريفيت الدولى.

وأشار تقرير بالوزارة إلى ارتفاع عدد المجلات المصرية ذات معامل تأثير المدرجة في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية شملت، Journal of Advanced Research (معامل تأثير 5.045)، Alexandria Engineering Journal ( معامل تأثير 3.696)، Ain Shams Engineering Journal (معامل تأثير 3.091)، Journal of Radiation Research and Applied Sciences (معامل تأثير 2.963)، Egyptian Informatics Journal (معامل تأثير 2.306)، Eastern Mediterranean Health journal (معامل تأثير 0.694 )، Arab Journal of Gastroenterology (معامل تأثير 0.64)، Egyptian Journal of Biological Pest Control (معامل تأثير 0.381).

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تأتى كما وكيفا لمعاملات التأثير، كنتيجة لدعم الوزارة وأكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة لهذه الجهود التى تصب فى تقدم تصنيف الجامعات وترتيب مصر من حيث النشر الدولى العالمى، وكذلك بفضل اتباع هيئات تحرير المجلات المذكورة لأعلى معايير التحكيم والنشر الدولى.

الجدير بالذكر أن مؤسسة Clarivate الأمريكية، وافقت على ضم 36 مجلة مصرية محلية في Emerging Journals، ويتم حساب استشهادات تمهيداً لوضع معامل تأثير لهم، وقد تم استخدام أدوات النشر الإلكترونية المسايرة للمعايير الدولية ببوابة بنك المعرفة المصرى مع توفير الــDOI لكل مقالة فأصبح لعدد 8 مجلات معامل تأثير تتبع المعايير العالمية.