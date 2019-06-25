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زحام مرورى فى المقطم بسبب إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:59 ص
زحام مرورى فى المقطم بسبب إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين زحام - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة المقطم  ، مما أدى إلى توقف حركة المرور ونتج عنها إصابة شخص، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث .
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 

حادث مرورى بالمقطم

اوناش مرورية للحادث

زحام مرورى بالطريق

سيارات الاسعاف

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