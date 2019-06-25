الرئيسية أخبار عاجلة زحام مرورى فى المقطم بسبب إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:59 ص زحام - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة المقطم ، مما أدى إلى توقف حركة المرور ونتج عنها إصابة شخص، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث . تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بالمقطم اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة زحام مرورى بشارع الهرم بسبب تعطل أتوبيس نقل عام الإثنين، 24 يونيو 2019 10:24 ص تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية منعا للزحام الإثنين، 24 يونيو 2019 09:22 ص مطالب برلمانية بعدم استغلال الأرصفة فى عرض المنتجات لمنع الزحام المرورى السبت، 22 يونيو 2019 07:30 ص تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام الجمعة، 21 يونيو 2019 08:47 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم "عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية "خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون 100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده المزيد من Trending Plus
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