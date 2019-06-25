زحام مرورى فى المقطم بسبب إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة المقطم ، مما أدى إلى توقف حركة المرور ونتج عنها إصابة شخص، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .