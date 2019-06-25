رويال مكسيم كمبنسكى ينفى مزاعم "لاجادير الفرنسية" ويؤكد حرصه على سمعة مصر

تلقت إدارة فندق رويال مكسيم كمبنسكى بانزعاج شديد ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار تفيد برفض الفندق استقبال طاقم شركة لاجادير الفرنسية الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤكدة أن الواقعة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأشارت إدرة الفندق والجهة المالكة له الى أنها تضع نصب عينيها بشكل مستمر سمعة مصر مع الحرص على الظهور بالمظهر المشرف طوال فترة استضافة كأس الأمم الأفريقية أمام الوفود التى تزور مصر الآن.

وصرح أحمد حلمي نائب مدير إدارة المبيعات بالفندق أن إدارة الفندق سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه هذه الشركة التى ادعت كذباً وبهتاناً وزوراً أن الفندق رفض استقبال طاقمها، بينما هذا الأمر عار تماماً من الصحة، ولم يكن هناك أى علاقة على الإطلاق، وأنه يجرى الآن التواصل مع السلطات الرسمية المحليّة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة لكأس الامم الافريقية بمصر، وذلك للتحقيق فى الحادثة، وتوضيح الموقف وتوقيع العقوبات اللازمة على تلك الشركة التى بهذا التصرف غير اللائق فإنها تسىء للفندق ولقطاع السياحة بمصر.

واكد البيان على أن الفندق يضع نصب عينيه دائماً الالتزام بأعلى المعايير من السلوكيّات المهنية والأخلاقيه وذلك من خلال الامتثال إلى كافّة القوانين و العقود التى يتم ابرامها بين الفندق وكافة الشركات العاملة فى هذا المجال.

وأنهت إدارة الفندق بيانها بأنها تتمسك بحقها فى مقاضاة الجهات التى قامت بنشر الخبر غير الصحيح والذى يتنافى مع الحقيقة وأنها قررت رفع هذه الواقعة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواقع الإلكترونية التى نشرت هذا الخبر الذى ينال من سمعة الفندق ويؤثر بالسلب على قطاع السياحة المصرية.