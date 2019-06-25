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روسيا تتصدر موردى النفط إلى الصين متفوقة على السعودية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:41 م
روسيا تتصدر موردى النفط إلى الصين متفوقة على السعودية نفط-ارشيفية
رويترز

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أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في مايو، مدعومة بطلب قوي من شركات التكرير الخاصة بجانب انخفاض إمدادات إيران.

وأظهرت بيانات من إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء أن الواردات من روسيا بلغت 6.36 مليون طن في مايو بما يعادل 1.50 مليون برميل يوميا.

وعلى أساس عدد البراميل يوميا، ارتفعت الواردات 4% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، لكنها استقرت مقارنة مع أبريل حين بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا على أساس شهري.

وبالنسبة للخمسة أشهر الأولى من العام، بلغت الشحنات من روسيا 30.54 مليون طن أو 1.48 مليون برميل يوميا، مرتفعة 9.8 % على أساس سنوي وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك.

وانخفضت إمدادات إيران للصين إلى 254 ألفا و16 برميلا يوميا في مايو من 789 ألفا و137 برميلا يوميا في أبريل  و763 ألفا و674 برميلا يوميا قبل عام.

وتوقفت شركتا النفط الصينيتان الكبيرتان سينوبك وسي.ان.بي.سي عن شراء النفط من إيران في مايو بعد انتهاء أجل إعفاءات كانت ممنوحة من العقوبات الأمريكية.

وهبطت الواردات من السعودية 25% الشهر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.108 مليون برميل يوميا مقابل 1.53 مليون برميل يوميا في أبريل.


الواردات والصادرات

النفط الخام

البترول

الغاز الطبيعى

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