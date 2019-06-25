روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تمثل إجراءات غير مسبوقة

وكالات

وصف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم الثلاثاء، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بالإجراءات غير المسبوقة.

وقال ريابكوف- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تبطل كل إشارات واشنطن حول الاستعداد للحوار، مضيفا أن "هذه الإجراءات الجديدة غير المسبوقة تظهر ما تمثله التصريحات الأمريكية عن الاهتمام بالحوار مع إيران أى أنها تبطل بشكل أساسى كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار ولا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد السلاح بالمعنى الحرفى والمجازي".

وقال وزير الاقتصاد الروسى، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قد تؤدى لارتفاع أسعار النفط.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين على رأسهم المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى، قائلا إن فرض هذه العقوبات يأتى ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة و"أشياء أخرى".