سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تمثل إجراءات غير مسبوقة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:10 ص
روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تمثل إجراءات غير مسبوقة سيرجى ريابكوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم الثلاثاء، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بالإجراءات غير المسبوقة.

وقال ريابكوف- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تبطل كل إشارات واشنطن حول الاستعداد للحوار، مضيفا أن "هذه الإجراءات الجديدة غير المسبوقة تظهر ما تمثله التصريحات الأمريكية عن الاهتمام بالحوار مع إيران أى أنها تبطل بشكل أساسى كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار ولا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد السلاح بالمعنى الحرفى والمجازي".

وقال وزير الاقتصاد الروسى، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قد تؤدى لارتفاع أسعار النفط.

 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين على رأسهم المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى، قائلا إن فرض هذه العقوبات يأتى ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة و"أشياء أخرى".

 


روسيا

ايران

امريكا

العقوبات ضد ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة