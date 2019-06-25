رئيس مدينة التل الكبير : فتح الشوارع المغلقة لتسهيل حركة المرور

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف المحاسب سعد بغدادى ، رئيس مدينة التل الكبير ، أن أعمال التطوير التى تتم حاليا بمداخل المدينة معظمها بالجهود الذاتية من أبناء المدينة ورجال الأعمال، وبناء على توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بتطوير المداخل والمخارج، ومن بين هذه الأعمال إنشاء سفينة عند مدخل التل الكبير والقاهرة، خاصة أن السفينة شعارالإسماعيلية.

وقال بغدادى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه تم الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية والألوان والإضاءة بإرتفاع 3 متروبطول 10 متر وإرتفاع الساري 4 متر بتكلفة 30 ألف جنيه بالجهود الذاتية، كما تم إنشاء مسلة فرعونية أمام بنك مصرومركز الشرطة وهى مصنوعة من عمود خرسانى بإرتفاع 10 متر وبتكلفة 30 ألف جنيه .

وأشار بغدادي ، إلى أن هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية لفتح الشوارع المغلقة أمام مركز الشرطة ونقل الحواجز الخرسانية للحرم الآمن، وذلك بعد سنوات من الإغلاق عقب ثورة 25 يناير 2011 لتسهيل حركة المرورداخل المدينة والتيسير على المواطنين لسهولة الحركة، كما تم عمل إذدواج لطريق ما بين ميدان التحريات، وميدان الإصلاح الزراعى، لتخفيف الضغط فى هذة المنطقة الحيوية ، التى تشهد كثافة مرورية يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع لوجود الأسواق ، وتم عمل إذدواج لمسافة 50 متر، وأدى هذا الإذدواج إلى سهولة الحركة وعدم الإختناق المرورى فى هذة المنطقة الحيوية.

وأكد رئيس مدينة التل الكبيرعلى أن السوق الأسبوعي الموجود على أرض مجلس المدينة، يتم تأجيره منذ عام 2003 ، ويتم عمل مزاد علني كل 3 سنوات طبقا للقانون، وبزيادة قانونية عن المدة السابقة حسب اللوائح، ومنذ ستة أشهر قامت الوحدة المحلية بالإشراف على السوق بمجرد إنتهاء عقد الإيجار السابق ودراسة الإيجارات الجديدة حيث تم زيادة الإيجار إلى ثلاثة أضعاف السنوات السابقة، وحصيلة الإيجار تعود على خدمات المواطنين والرصف وغيرة من الأعمال الخدمية .

وأضاف المحاسب سعد بغدادى أن هناك العديد من المبادرات التى يقوم بها الأهالى لتجميل المدينة، والمشاركة فى النظافة وتطويرالميادين، وزراعة الأشجار، وتشارك المديريات الخدمية فى أعمال التجميل ومنها مديريات الإصلاح الزراعى والأوقاف والمحكمة، والشرطة وهيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية، لكل جهة بصمة ومشاركة لايمكن إغفالها فى التطويرالتى تشهدة المدينة حاليا .



مسلة التل الكبير



سوق التل الكبير



إذدواج بالطريق الرئيسى لحل مشكلة المرور



السفينة بمدخل مدينة التل الكبير



أعمال التطوير



سعد بغدادى رئيس مدينة التل الكبير



مركز ومدينة التل الكبير



تطوير ميدان السفينة



إزالة الحواجز الخرسانية من الشوارع