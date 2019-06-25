رئيس جهاز التنظيم والإدارة: لن يعين أحد بالجهاز الإدارى للدولة بدون مسابقة

كتبت- هبة حسام تصوير- خالد كامل

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لن يتمكن أى مواطن من العمل بالجهاز الإدارى للدولة بدون مسابقات ترسى قواعد العدالة والكفاءة، وفقا لما أصدرته وزارة التخطيط مؤخرا فى قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019 لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.

وأضاف "الشيخ" خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الحاضر والمستقبل" الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن جهاز التنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن 5 محاور، هى "برامج بداية - برامج المسار الوظيفى - برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة".

كما أشار الدكتور صالح، إلى نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للإلتحاق بأى من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة، حيث تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره، وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ولفت إلى أن وزارة التخطيط أصدرت عدة قرارات فى إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإدارى، منها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفى، وقرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة إعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء، علاوة على، قرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذى صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.