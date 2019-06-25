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رئيس جامعة سوهاج يشهد "حفلة سمر" معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:06 م
رئيس جامعة سوهاج يشهد "حفلة سمر" معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، حفل السمر لمعسكر "أبوبكر الصديق"، الذى ينظمه طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بالجامعة، بمشاركة 747 طالب وطالبة، بحضور نائبى رئيس الجامعة لشئون الدرلسات العليا وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس معاونيهم، صرح بذلك الدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية.

وقال محروس إن معسكر طلاب الفرقة الأولى وعددهم 720 طالب، ومقسمة إلى 4 معسكرات فرعية بأسماء الخلافاء الراشدين عمر وأبوبكر وعلى وعثمان.

وذكر أن المعسكر يعد ضمن اللائحة الداخلية للكلية، ومشاركة طلاب الفرقة الأولى فى المعسكر يعد شرط أساسى لانتقال الطالب من الفرقة الأولى للفرقة الثانية.

جدير بالذكر ان "السمر" اشتمل على فقرات فنية تنوعت بين قصائد الشعر الحماسية فى حب الوطن، والأناشيد الدينية، واسكتيشات كوميدية، ورقصات استعراضية، وفقرة عن الكيك بوكس، ورقص بلدى بالعصا.

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (1)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (2)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (3)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (4)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (5)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (6)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (7)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (8)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفلة سمر معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية (9)
 

سوهاج

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

كلية التربية الرياضية بسوهاج

مشاركة

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