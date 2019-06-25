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رئيس جامعة بنى سويف: التصحيح داخل الكليات فقط ولا تأخير بإعلان النتائج

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:11 م
رئيس جامعة بنى سويف: التصحيح داخل الكليات فقط ولا تأخير بإعلان النتائج اجتماع مجلس جامعة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ضرورة بدء التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات المقرر انقضائها نهاية شهر يونيو الحالى، مؤكدا أن تتم كل عمليات التصحيح داخل كنترول الكليات.

 

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن تلك القرارات في إطار الحرص على مصلحة الطلاب، وأن تظهر نتائج الامتحانات في المواعيد المقررة لها، فضلا عن تطبيق التصحيح الإلكترونى للامتحانات بمعظم كليات الجامعة، مما يساهم فى إعلان نتائج الطلاب بشكل سريع.

 

وتوجه الدكتور منصور حسن بالشكر لإدارة الأمن الداخلى على الجهد المبذول أثناء الامتحانات واحتواء المشاكل وحلها قبل ظهورها، واستخدام الأدوات الحديثة فى التفتيش ومكافحة الغش مثل العصا الإلكترونية والكاميرات وكذلك تغليظ العقوبة التى تصل إلى الفصل.


بنى سويف

جامعة بنى سويف

امتحانات جامعة بنى سويف

نتائج امتحانات بنى سويف

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