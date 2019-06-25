رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات بحد أقصى آخر يونيو

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الجامعة المختلفة ستنتهى من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بشكل كامل بحد أقصى آخر شهر يونيو الجارى.

وأضاف الخشت، لـ"اليوم السابع"، أن معظم كليات الجامعة أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بها، مشيرا إلى أنه يتبقى بعض الفرق فى بعض الكليات والتى تعلن نتائج الامتحانات بها تباعا.

وتعتبر جامعة القاهرة، أهم وأقدم الجامعات المصرية، ولها تاريخ ثقافى وفكرى طويل فى خدمة المجتمع، وقد ذكر الدكتور محمد عثمان الخشت فى تصريحات سابقة، أن الجامعة لن تحجب نتائح الطلبة المتعثرين ماديا، الذين لم يتمكنوا من دفع المصروفات الدراسية.