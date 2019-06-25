سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس تحرير التلجراف السابق: جونسون غير مناسب لتولى رئاسة وزراء بريطانيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:10 ص
رئيس تحرير التلجراف السابق: جونسون غير مناسب لتولى رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا فى سباق رئاسة وزراء بريطانيا
لندن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى ماكس هاستنجز، إن المرشح الأوفر حظا فى سباق رئاسة وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، غير مناسب على الإطلاق لتولى مهام هذا المنصب.

ونبّه هاستنجز إلى معرفته بجونسون منذ حقبة الثمانينيات عندما كان يرأس تحرير صحيفة التلجراف بينما كان جونسون مراسلها فى بروكسل.

وقال هاستنج إنه قد يخامره شك فى مقدار ما يجيده جونسون من احتيال وغش، لكنه لا يشك فى أن جونسون "يعانى إفلاسا أخلاقيا متجذرا فى تربة من ازدراء الحقائق".

وفى مقال نشرته صحيفة (الجارديان)، نوه الكاتب عن أنه ظل على مدى عقد من الزمان يقول إن جونسون قد يكون ماهرا فى صناعة الترفيه لكنه غير مناسب على الإطلاق للمناصب الوطنية، لأنه لا يعبأ بأى شيء عدا شهرته، وأكد هاستنجز أن جونسون فى رئاسة الوزراء سيكشف عن ازدراء للقواعد والأعراف والنظام والاستقرار.

ولفت إلى ما يقوله بعض المعجبين بجونسون من أنه فى رئاسة الوزراء سيكشف عن حكمة ومسؤولية طالما افتقر إليها، لا سيما عندما كان وزيرا للخارجية. ورأى هاستنجز أن هؤلاء المعجبين ينتظرون ما لن يحدث أبدا، قائلا إن الجبن وضعف الشخصية هما من أظهر ما يتصف به جونسون.

وقال الكاتب إن حزب العمال المعارض لو كان على رأسه أية شخصية أخرى بخلاف جيريمى كوربين، لما كان متوقعا أبدا لبوريس جونسون أن يفوز ضدها فى انتخابات عامة.

وتوقّع هاستنجز أن تنحدر بريطانيا فى ظل جونسون من سيء إلى أسوء، وأن تتخلى عن كل مظاهر الدول الجادة.

واختتم الكاتب قائلا: إن "أعضاء المحافظين فى لحظة ذهول قد يصعّدون جونسون إلى منصب رئيس الوزراء، لكن عليهم أن يستعدوا لدفع الثمن كاملا عندما يقف الناخبون على حقيقة الأمر، وعندئذ إذا كان الثمن هو صعود كوربين فى انتخابات عامة فإن اللوم فى ذلك يحمله المحافظون الذين هم الآن بصدد فرْض نكتة سخيفة على الشعب البريطانى الذى لن يستسيغها طويلا".

 


رئيس تحرير التلجراف السابق

التلجراف

جونسون

بريطانيا

تيريزا ماى

رئاسة وزراء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونسون: البريطانيون لا يهمهم معرفة سبب استدعاء الشرطة لمنزله

السبت، 22 يونيو 2019 07:45 م

لندن.. استدعاء الشرطة لأسرة الوزير السابق جونسون بسبب شجار عائلى

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص

جونسون وهانت فى الجولة الأخيرة من انتخابات المحافظين لخلافة تيريزا ماى

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:35 ص

جونسون يكشف حقيقة تعليقه عن المنقبات.. ويؤكد: جدى الأكبر كان مسلما

الخميس، 20 يونيو 2019 01:57 م

وزير بريطانى يدعو جونسون للإبقاء على إمكانية إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست

الخميس، 20 يونيو 2019 11:49 ص

مرشح على زعامة "المحافظين" يبحث "توحيد القوى" لوقف فوز بوريس جونسون

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة