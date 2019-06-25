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رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة سيمنس الألمانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:23 ص
رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة سيمنس الألمانية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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هند-مختار
 
 
التقى  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مسئولى شركة سيمنس الألمانية، لمناقشة التعاون المشترك واستثمارات الشركة فى مصر فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى. 
 
 
وتأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.
 
وكان رئيس الوزراء قد زار خلال تواجده بمدينة شتوتجارت الألمانية أمس الإثنين، كلا من شركتى مرسيدس وبوش وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركتين الأولى مع شركة بوش لإنشاء أول مجمع صناعى للشركة بالعاشر من رمضان، والثانى مع شركة مرسيدس لاستئناف عملها فى مصر. 
 
 

بوش

مرسيدس

مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

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