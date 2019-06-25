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رئيس الوزراء يلتقى اليوم عددا من كبار مسئولى الشركات الألمانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:35 ص
رئيس الوزراء يلتقى اليوم عددا من كبار مسئولى الشركات الألمانية رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات فى ألمانيا
رسالة برلين - هند مختار

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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى، مع مجموعة من رؤساء وكبار مسئولى الشركات الألمانية.

تأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام، كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

كان رئيس الوزراء قد زار خلال تواجده بمدينة شتوتجارت الألمانية أمس الإثنين، كلا من شركتى مرسيدس وبوش، وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركتين الأولى مع شركة بوش، لإنشاء أول مجمع صناعى للشركة بالعاشر من رمضان والثانى مع شركة مرسيدس لاستئناف عملها فى مصر.

 


الشركات الالمانية

مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

مرسيدس

بوش

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