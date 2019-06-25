رئيس الرقابة المالية يصدر قرارا تنفيذيا لتيسير إجراءات تأسيس الشركات القابضة

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة .

وقال محمد عمران، إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الأخير على منح الشركات القابضة تيسيرا" فى إجراءات تأسيسها، نظرا" للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى والخدمي الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن القرار رقم (74) لسنة 2019 يٌسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030، لما تلعبه الشركات القابضة من دور فعال في زيادة الاستثمار المباشر.