دعوات للأوروبيين للاطمئنان على أقاربهم مع موجة الحر المتوقعة

جنيف (أ ش أ)

دعا الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، الجمهور فى أوروبا إلى التحقق والسؤال عن سلامة الجيران والأقارب والأصدقاء وذلك فى إطار استعداد أوروبا لمواجهة موجة محتملة من درجات الحرارة العالية الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد - فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه وفقا لمكاتب الأرصاد الجوية الأوروبية يمكن أن تتوقع بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والمجر وسويسرا درجات حرارة تتراوح من 35 إلى 40 درجة مئوية فى باريس يوم الخميس المقبل.

وأوضح منسق الصحة فى اقليم أوروبا فى الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر الدكتور دافرون موكماديفي، أن الأيام المقبلة سوف تشكل تحديا للكثير فى أوروبا خاصة كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة أو محدودية الحركة .

ووجه الاتحاد الدولى رسالة الى الجمهور دعا فيها إلى الاتصال أو الطرق على أبواب الجيران لتاكد من سلامتهم ..مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن ينقذ حياة ،كما سيقوم موظفى ومتطوعى الصليب الأحمر فى جميع أنحاء أوروبا بدوريات فى الشوارع لتوفير المياه وغيرها وزيارة كبار السن المعزولين فى منازلهم.