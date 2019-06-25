ختام المرحلة الأولى لدورات نموذج محاكاة معهد إعداد القادة بجامعة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ختام فعاليات المرحلة الأولى لدورات نموذج محاكاة معهد إعداد القادة للطلاب، والذى تنظمه الجامعة ويستمر فعالياته حتى 28 من شهر يونيوالجاري.

ووزع السعيد والمغربى،الشهادات على الطلاب المشاركين فى الدورات التدريبية، الدكتور محمد حمزة القائم بأعمال عميد كلية الحقوق والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وجه الدكتور جمال السعيد، التحية لطلاب الجامعة، لحرصهم على المشاركة فى دورات محاكاة معهد اعداد القادة، والمناقشة والتحاور فى الموضوعات التى تهم الشأن العام، قائلا:"إن الاتحادات الطلابية هى المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد كل عام داخل الجامعة، مؤكدا على ضرورة التواصل مع الطلاب والاستماع الى افكارهم، واستثمار وتوظيف امكانياتهم لصالح مجتمعهم ووطنهم، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المبادرات والأفكاروالأنشطة الطلابية المختلفة داخل الكليات، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، للاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة قائلا:" نخاطب عقلية قيادية مستقبلية".

وأضاف السعيد، أن نموذج معهد إعداد القادة جامعة بنها، يأتي في إطار التواصل مع الطلاب وفتح حوارات معهم، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، ونشر ثقافة الحوار بين الجميع.

فيما أكد الدكتور حسين المغربي، أن معسكر اعداد القادة يطبق لأول مرة فى جامعة بنها بهدف تدريب الطلاب على المشاركة فى معسكر اعداد القادة بحلوان، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لدورات معسكر إعداد القادة بجامعة بنها ضمت برنامجا متميزا وعقد دورات تدريبية للطلاب وحاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع، إلى أن نموذج إعداد القادة يستهدف أيضا التواصل الفعال مع طلاب الجامعة، والاستماع إلى آرائهم والإجابة على تساؤلاتهم لتوعيتهم بالسمات والمواصفات اللازمة للقيادة الناجحة، وترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى شباب الجامعة.

وقال المغربى، إن جامعة بنها أطلقت أول مسابقة للمشروعات الطلابية بالجامعة وستقام فى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم وسيقوم بتحكيم المشروعات الطلابية أساتذة وخبراء محايدين فى مختلف التخصصات، وسوف تقدم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات طلابية فائزة في المسابقة قيمة الجائزة الاولى عشرة ألاف جنيهاً، والثانية سبعة ألاف وخمسمائة جنيهاً والجائزة الثالثة خمسة ألاف جنيهاً.

ونوه المغربى أن الهدف من المسابقة هو تحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والوصول بها الى مستويات الإبتكار وتطبيقها وتوظيفها فى مجال ريادة الأعمال، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمى بالجامعة، ورجال الصناعة والأعمال بمحافظة القليوبية.

من جهته، قال الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن دورات معسكر إعداد القادة لطلاب جامعة بنها تستهدف 280 طالبا ومشرفا وعضو هيئة تدريس ويحاضر فيها أساتذة وخبراء للتحدث في عدد من الموضوعات، منها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودور الشباب في بناء الدولة، والقوى الناعمة ودورها في تعميق الانتماء، ووسائل التواصل الاجتماعي وتنمية الوعي لمكافحة الشائعات، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وحث الشباب على المشاركة في بناء المستقبل.

وأضاف الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، أن معسكرات إعداد القادة تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، تقام بالمدينة الجامعية ببنها ويستمر حتى 28 يونيو الجاري، تمهيدا لتأهيل الطلاب المشاركين في معسكر إعداد القادة بحلوان.