حملة توعية مكبرة حول منظومة المخلفات والقمامة فى محافظة الغربية

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP حملة توعوية مكبرة حول منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية على مدار اسبوع، فى إطار جهودها لتحسين وتطبيق احدث الوسائل العلمية لحل مشكلة تراكم القمامة بشوارع المحافظة، بالإضافة الى رفع الوعى البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع وتحسين السلوكيات الخاصة بمنظومة النظافة.

بدأت الحملة بعقد عدد من ندوات التوعية لموظفى الوحدات القروية بمركزى السنطة والمحلة، والمشرفين المشاركين في الحملة من الرائدات الريفيات لتدريبهم على كيفية رفع وعى المواطنين بأهمية الفصل من المنبع، وتوزيع العديد من المطويات والملصقات على الوحدات السكنية.

كما تم توعية المواطنين خلال الحملة بعملية الفصل من المنبع وكيفية فصل المخلفات العضوية وبواقي الطعام عن المعادن والكرتون، وتحفيزهم على الاستمرار في عملية الفصل بعد انتهاء الحملة لتجنب تراكم القمامة ونبشها بالشوارع مما يضر بالمنظر الحضاري والصحة العامة.

وفي ذات السياق، عقدت الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع محافظة الغربية، ورشة عمل تحت عنوان "المخلفات الصلبة علم وسلوك " وذلك بحضور أعضاء إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمراكز والمدن التابعة لها وفريق المدربين الجدد الحاصلين على دورة تدريب المتدربين، بهدف نشر الوعى تجاه منظومة إدارة المخلفات من خلال عرض انشطة المشروع وانجازاته وأهم قصص النجاح بالمحافظة مما يعكس جهود وزارة البيئة في تحقيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والمحافظة على البيئة والصحة العامة.