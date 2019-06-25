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حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف وسط وشرق الإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:21 م
حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف وسط وشرق الإسكندرية جانب من الحمله
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على المعدات المستخدمة، بعناية أحمد خليل مدير وحدة التحفظ ومصطفى مكاوى المسئول بالوحدة، وتم خلال الحملة وقف أعمال البناء المخالف، والتحفظ على ونش وخلاطة وعدد 2 براويطة وإيداعهم ديوان عام حى وسط .
 
جاء ذلك فى إطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين، ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط وبقيادة الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى، وبناء على الشكوى بالتضرر من استمرار أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بـ 33 شارع الشهيدة أم صابر بمحرم بك .
 
وفى نفس السياق شن حى ثان المنتزة تحت قيادة العميد خالد كشك، رئيس الحى حملة إزالة مكبرة من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانونى .
 
وتم خلال الحملة القيام بتنفيذ قرار الإزالة الفورى رقم 68 لسنة 2019، الصادر فى حق العقار الكائن بشارع 6 من شارع 25 الإدارة ومزلقان البحرية بطوسون؛ حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم، لإزالة باكية خرسانية هيكل، وشدة خشبية، وأعمدة بالطابق السابع علوى على مساحة نصف المسطح .

الاسكندرية

البناء المخالف

المنتزة

حى وسط

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