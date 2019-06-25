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حبس 4 متهمين من إحدى دور الأيتام فى أكتوبر لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:20 م
حبس 4 متهمين من إحدى دور الأيتام فى أكتوبر لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 4 متهمين من نزلاء إحدى دور الايتام بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وعرضها على المعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، أثناء بيعهم المواد المخدرة لعملائهم، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول.
 
وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 

مدينة 6 أكتوبر

مخدرات

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